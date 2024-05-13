Россиянам рассказали, как перестать грустить после майских выходных Психолог Волков: развлечения в будни помогут не грустить после майских выходных

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Справиться с унынием по окончании майских праздников можно, запланировав интересные события, дела или поездки и научившись получать удовольствие от каждодневных занятий, рассказал порталу «Доктор Питер» психотерапевт-сексолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге Антон Волков. По его словам, к концу длинных выходных эмоциональный подъем сменяется упадком сил и разочарованием, но побороть его вполне можно.

Так, в будни важно поддержать приподнятое настроение, чтобы не отравлять жизнь себе и окружающим. Для этого можно купить билеты в театр или на концерт, отправиться за покупками, договориться о встрече с друзьями, спланировать поход в ресторан или романтическое свидание. Кроме того, следует ежедневно делать несколько дел, которые приносят вам радость, включая новые хобби или поход в кино. Также в будни можно внести элемент развлечений вроде обеда в парке возле работы, необычного блюда на обед или экспериментов со стилем и образами в одежде.

Осознание того, что впереди еще много классного, облегчит адаптацию к рабочим будням, а еще поможет вдохновиться на то, чтобы в целом сделать жизнь более насыщенной яркими событиями даже вне праздничного календаря, — отметил психотерапевт.

Также, по словам психотерапевта, следует осознать, что право выбирать хорошую жизнь тоже остается только за вами. По его словам, тоска и тревожность в будни — это хороший повод задуматься, почему работа вызывает такую реакцию и не стоит ли что-то изменить в своей жизни. Разобраться в себе и дать ответы на эти вопросы можно как самостоятельно, так и с помощью психотерапевта.

Ранее психолог и семейный терапевт Эльнара Мустафина рекомендовала организовать нормальный режим дня и полноценный сон, чтобы минимизировать неприятные ощущения на работе и спокойно вернуться к ней после майских праздников. Также необходимо восстановить физическую активность — прогуляться перед работой пешком, чтобы справиться со стрессом после праздников, и выходить в перерывах на улицу, чтобы подышать свежим воздухом. Кроме того, важно вовремя заканчивать работу, чтобы мозг смог подготовиться к полноценному сну.