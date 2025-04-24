Россиянам рассказали, как не стоит согреваться при попадании под дождь Врач Павлова посоветовала не согреваться алкогольными напитками во время дождя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Во время дождя не следует согреваться алкогольными напитками, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, такой способ дает лишь временный эффект, поэтому лучше использовать горячий чай с малиной или таволгой.

Весна — время, когда можно в любой момент попасть под дождь и промочить ноги. Это может вызвать переохлаждение, что опасно у людей со сниженным иммунитетом. Если вы промокли, найдите ближайшее кафе и выпейте горячего чая, чтобы хоть как-то не допустить развитие простуды. Крепкие алкогольные напитки лучше избегать, так как они согревают на время. Выпейте горячий чай с малиной или таволгой, чтобы согреться изнутри и снаружи, — пояснила Павлова.

Специалист подчеркнула, чтобы не допустить переохлаждения в дождь, важно как можно быстрее сменить обувь и носки. Врач отметила, если это временно невозможно, следует хотя бы выжать из них лишнюю влагу и создать прослойку между стелькой и ногой.

Если есть возможность сменить обувь и мокрые носки, то это будет лучшее решение, чтобы не допустить переохлаждения. Если нет, то хотя бы выжать носки и удалить лишнюю жидкость из обуви. Можно внутрь мокрой обуви поместить целлофановые пакеты и попробовать хотя бы таким образом предотвратить дальнейшее соприкосновение с мокрой обувью, — резюмировала Павлова.

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