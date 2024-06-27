Россиянам рассказали, как избежать теплового удара в жару Врач Кондрахин: одежда из хлопка и питьевой режим спасут от теплового удара

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Чтобы не перегреться и избежать теплового удара в жаркую погоду, необходимо обязательно носить головной убор, одеваться в легкие хлопчатобумажные ткани и закрывать тело от прямых солнечных лучей, заявил NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кондрахин. Он посоветовал не надевать одежду из нейлона или искусственных тканей, так как будет плохо работать потоотделение. Терапевт также призвал не забывать пить на улице воду комнатной температуры каждые 10–15 минут.

До +30 мы нормально рассеиваем температуру, выше +30 теплообразование становится выше. В жару организм человека начинает перегреваться. В организм должно поступать достаточное количество влаги. Вода должна быть комнатной температуры. Находясь на улице, пьем ее глоточками через каждые 10–15 минут. Не надо ждать, когда вы сильно захотите пить, — отметил Кондрахин.

Кроме этого, врач призвал избегать серьезных физических нагрузок в жару и максимально сократить свои передвижения. Он напомнил, что в жаркую погоду время с 09:00 до 12:00 является благоприятным для прогулок, а с 12:00 до 15:00 наблюдается высокое инфракрасное излучение.

Если вам нужно быть на улице в эти часы, старайтесь больше находиться в тени. Если случилось недомогание, останавливайтесь в тенечке или даже ложитесь на траву и просите помощи. Если терпимо, то принимайте жаропонижающие, а если совсем плохо, то скорая помощь, — добавил Кондрахин.

Ранее дерматолог-косметолог Ирина Воробьева заявила, что при наступлении жары важно сохранять баланс очищения и восстановления кожи, чтобы снизить выработку себума. Она добавила, что летом будет полезно использование термальной воды или средств с минералами.