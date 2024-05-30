Россиянам рассказали, как часто можно есть окрошку Диетолог Стародубова: окрошку можно есть несколько раз в неделю

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Окрошку можно есть несколько раз в неделю, рассказала в беседе с «Москвой 24» диетолог Антонина Стародубова. По ее словам, при этом блюдо нужно делать каждый раз непосредственно перед приемом пищи.

Окрошку с добавлением кисломолочных продуктов, свежих овощей, зелени, диетических сортов мяса и птицы можно есть несколько раз в неделю. Не забывая при этом о разнообразии рациона, — объяснила специалист.

Диетолог отметила, что, как и другие сложносоставные блюда, окрошку нужно делать непосредственно перед каждым приемом пищи. Это поможет предотвратить пищевые отравления. Кроме того, в жару можно слегка увеличить порцию блюда, поскольку оно может заменить полноценный обед.

В среднем одна порция блюда составляет 350–400 г. А с учетом того, что в жару окрошка благодаря составу ингредиентов может стать единственным блюдом, например обеда (включающим и первое, и второе), порцию можно немного увеличить. Главное — не переедать, — заключила Стародубова.

Ранее врач-нутрициолог Ольга Ильичева заявила, что при приготовлении окрошки лучше использовать только цельные продукты. Она назвала отварное куриное или говяжье мясо, а также отварной язык наилучшими источника белка в блюде. Однако, по ее словам, их можно заменить и морепродуктами.