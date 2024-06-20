Россиянам рассказали, как безопасно пользоваться антипригарной сковородой Врач Соломатина: сковороды с антипригарным покрытием нельзя повреждать

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Сковороды с антипригарным покрытием нужно использовать правильно, тогда они не принесут вреда здоровью их владельцев, рассказала врач-диетолог, нутрициолог Елена Соломатина. В беседе с Пятым каналом она отметила, что такие сковороды нельзя повреждать, а также ставить на сильный огонь.

Нужно просто помнить, что необходимо их использовать правильно. Стараться не повреждать, стараться не жарить на очень сильном огне. Стараться, конечно же, не забывать на этом огне, — подчеркнула врач.

Соломатина посоветовала менять сковороды раз в два или три года или после повреждения покрытия. При этом приобретать, по ее словам, лучше сразу дорогие сковороды, поскольку у них более прочное покрытие и служат они дольше.

Врач-диетолог Дарья Русакова при этом добавила, что все продукты при жарке теряют полезные свойства. В связи с этим она посоветовала использовать сковородку с антипригарным покрытием, чтобы сократить вред, который могут нанести организму жареные блюда. Также подойдут керамические сковороды: при их использовании можно не добавлять масло, которое при термической обработке образует трансжиры. Важно не зажаривать продукты до сильно хрустящей корочки.