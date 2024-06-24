Россиянам рассказали, где можно безопасно покупать арбузы Диетолог Калинчев: арбузы стоит покупать на местах сбора

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Покупать арбузы стоит на местах их сбора, чтобы избежать появления проблем со здоровьем, заявил в беседе с «ФедералПресс» врач-эндокринолог и диетолог Алексей Калинчев. Он также призвал не приобретать ранние плоды, чтобы не сталкиваться с жалобами на работу пищеварительной системы.

Нет никаких простых и понятных критериев выбора спелого и безопасного продукта. Я бы рекомендовал есть арбузы только в местах их сбора, — уточнил Калинчев.

Эндокринолог также напомнил, что с отравлением можно столкнуться даже при употреблении спелых плодов ягоды, купленной в сетевом магазине. Он призвал с осторожностью подходить к выбору плода.

Диетолог Андрей Бобровский ранее предупредил, что в сортах арбузов с ранним созреванием находится меньше полезных веществ, чем в плодах с обычным сроком выращивания. Он также предупредил, что ранние арбузы опасны высоким содержанием нитратов.

Диетолог Елена Соломатина прежде призвала при выборе арбуза смотреть на плод. По ее словам, хвостик ягоды должен быть сухим, а сам арбуз при разрезании иметь внутри темные косточки и сахаристость мякоти. По мнению эксперта, такая ягода безопасна для здоровья.