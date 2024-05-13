Россиянам раскрыли способы борьбы с ночными пробуждениями из-за стресса Психолог Каталина: после резкого подъема стоит выровнять дыхание

Просыпающиеся по ночам из-за сильной тревоги люди могут справиться с этим состоянием, если задействуют ритуалы для самоуспокоения, заявила в беседе с изданием «Вести Подмосковья» психолог Екатерина Каталина. Специалист посоветовала осмотреться по сторонам после пробуждения и произнести слова о том, что находятся в безопасности.

Сразу после пробуждения в панике необходимо убедиться, что угрозы на самом деле нет. <...> Рассмотреть окружающую обстановку и посчитать предметы. Затем следует выровнять дыхание: глубоко вдохнуть на четыре счета, задержать дыхание на два счета, сделать медленный выдох и несколько раз повторить. Некоторым людям помогает прохладный душ, — перечислила Каталина.

Врач-нутрициолог Антон Слепых добавил, что внезапный приступ тревоги и ночные подъемы могут сопровождаться усиленным сердцебиением, потливостью, ощущением удушья, тремором. Причиной возникновения незапланированных подъемов могут стать неурегулированные тревожные расстройства, хроническая бессонница.

Декан Института новой психологии Анна Пестрякова ранее обратила внимание на то, что человеку могут сниться кошмары в тот момент, когда мозг переносит информацию из краткосрочной памяти в долгосрочную. Кроме того, неприятные сны могут сигнализировать о подавленных негативных эмоциях и хронической усталости.