Россиянам раскрыли способ повысить эффективность действия коллагена Роскачество: коллаген стоит принимать с витамином С для лучшего усвоения

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Эффективность действия коллагена в виде добавок можно повысить, если принимать его с витамином С и следовать инструкциям производителя, сообщило Роскачество в своем Telegram-канале. Также эксперты рекомендовали употреблять его после тренировок.

Отмечается, что коллаген представляет из себя белок, который способствует укреплению костей, эластичности связок и молодости кожи. Витамин С способствует синтезу коллагена и улучшает его усвоение организмом, сказано в материале.

По словам специалистов, употребление вещества после физической активности помогает восстановлению суставов и связок. Также для большей эффективности действия коллагена рекомендуется защищаться от вредных факторов, избегать курения, ультрафиолетового излучения и не злоупотреблять алкоголем.

Также в случае применения большой дозы рекомендуется разделять ее на несколько небольших приемов в течение дня. Помимо этого, важно следовать инструкции производителя или рекомендации врача, поскольку различные продукты могут иметь разные рекомендации.

Кроме того, в Роскачестве советуют повторять месячный курс приема коллагена каждые три месяца. Наконец, необходимо помнить, что эффективность усвоения коллагена может различаться у разных людей и результаты могут занять некоторое время.

Ранее специалисты Роскачества рассказали, как отличить охлажденную рыбу от размороженной. По словам экспертов, тушка размороженной рыбы более сухая, чем у охлажденной. Также глаза у охлажденной рыбы прозрачные, в то время как у размороженной — мутные.