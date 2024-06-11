Россиянам раскрыли секрет, как выбрать вкусную клубнику Роспотребнадзор: на спелость клубники укажет ее черенок

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Чтобы выбрать вкусную клубнику, нужно обратить внимание на черенок ягоды, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на экспертов Роспотребнадзора. По словам специалистов, если между ягодой и листиками есть расстояние, то клубника будет сладкой. Также важно выбирать ягоды однородного цвета и сухие.

Если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой. Если листики плотно прилегают к ягоде, то она с большой вероятностью будет кислить, — отметили в ведомстве.

Эксперты подчеркнули, что на качественную клубнику будут указывать свежие листья вокруг ягоды, насыщенный цвет, отсутствие пятен, вмятин и белого кончика. Они также посоветовали съедать клубнику в день покупки или сразу заморозить ее.

Врач Екатерина Кашух ранее рассказала, что немытая клубника содержит на себе большое количество болезнетворных бактерий и вирусов. При этом на ягодах, растущих близко к земле, могут находиться даже глисты. Врач призвала мыть клубнику с особой тщательностью. Она посоветовала использовать для мытья ягод раствор воды с содой, солью или столовым уксусом. При этом обрабатывать ягоды стоит непосредственно перед употреблением, так как их нежная структура быстро портится от соприкосновения с водой.