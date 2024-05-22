Россиянам раскрыли, можно ли есть роллы без вреда для фигуры Диетолог Бобровский: роллы являются безопасным для фигуры блюдом

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Роллы не могут нанести вред фигуре, считает диетолог Андрей Бобровский. Как он отметил в беседе с «ФедералПресс», вредным будет только употребление этого блюда в большом количестве.

С точки зрения избыточного веса суши являются более-менее безопасной едой. Если мы разделим всю еду на зеленый, желтый и красный списки, где красный — опасный для фигуры, зеленый — самый безопасный, то суши — в районе желтого, то есть посередине, — объяснил врач.

Диетолог отметил, что есть определенный параметр — плотность калорий, который означает соотношение между энергетической ценностью продукта и его весом. У роллов этот параметр ближе к среднему.

Вредными роллы будут, только если их съесть в большом количестве, добавил Бобровский. Дело в том, что они готовятся из высококалорийного риса, заключил диетолог.

Ранее врач-гастроэнтеролог Людмила Сухорукова рассказала, что роллы полезны тем, что в них содержится богатая белками и витамином D рыба. По ее словам, также полезны маринованный имбирь, васаби и соевый соус, которые прилагаются к роллам.

До этого технолог Людмила Румянцева рассказала, что полноценный прием пищи можно заменить, выбрав на обед роллы и суши. Она отметила, что в этих блюдах оптимальное соотношение КБЖУ.