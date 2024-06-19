Россиян предупредили об опасности покупных салатов Врач Шахмарданов: любой салат может содержать кишечную инфекцию

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Любой покупной салат может содержать кишечную инфекцию, если в его составе есть зараженные продукты, заявил в беседе с «Радио 1» врач-инфекционист Мурад Шахмарданов. Чтобы не слечь с болезнью, стоит смотреть на сроки годности и реализации продукта, добавил он.

Все подвержены риску. Употребляя салаты, можно заболеть любой кишечной инфекцией, если продукты контаминированы или инфицированы соответствующими возбудителями, — предупредил врач.

Шахмарданов предложил готовить блюда дома, чтобы снизить риск заражения кишечными инфекциями. Кроме того, в таком случае можно контролировать состояние продуктов, заключил он.

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов ранее напомнил, что вызывающий ботулизм ботулотоксин может находиться в консервах. Он посоветовал кипятить продукцию перед употреблением, чтобы избежать случаев заболевания.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко прежде сообщала, что все случаи массового отравления россиян ботулизмом произошли из-за готового салата с фасолью. По ее словам, на предприятии, с которого поставляли овощи, выявили антисанитарные условия.