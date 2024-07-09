Россиянам посоветовали, как улучшить работу мозга Психолог Еремина: координационные упражнения улучшают работу мозга

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Чтобы улучшить работу мозга, можно заниматься различными координационными упражнениями, рассказала в беседе РИАМО специалист Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Юлия Еремина. По ее словам, также рекомендуется заниматься логоритмикой.

Улучшить работу мозга можно разными координационными упражнениями. На занятиях нейропсихологи часто используют специальные платформы — балансиры, на которых сложно удержать равновесие. Но практиковать баланс можно и дома, — объяснила специалист.

Психолог отметила, что дома можно стоять на одной ноге с открытыми или закрытыми глазами. Также полезными для мозга будут игры с мячами разных размеров и жонглирование. Кроме того, можно заняться логоритмикой, то есть петь и одновременно выполнять какие-нибудь ритмичные движения.

Также укреплять нейронные связи можно с помощью рисования и прохождения лабиринтов на бумаге одновременно двумя руками или игрой двумя руками на ударных инструментах с повторением сложных ритмов, — заключила Еремина.

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