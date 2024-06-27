Россиянам посоветовали, как сделать окрошку более диетической Врач Чиркова: в окрошку вместо колбасы можно добавить отварную говядину

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Чтобы сделать окрошку более диетической, можно вместо колбасы использовать отварную говядину, рассказала «Радио 1» заведующая центром общественного здоровья Ольга Чиркова. По ее словам, также можно заменить майонез на сметану.

Вместо колбасы используйте отварную говядину, курицу или индейку. Используйте не майонез, а сметану. При традиционном приготовлении на квасе, выбирайте окрошечный квас с минимальным содержанием сахара, — объяснила медик.

Врач отметила, что людям, страдающим от проблем с ЖКТ, нужно добавлять как можно меньше горчицы, зеленого лука и хрена в блюдо. Кроме того, если приготовить окрошку на кефире или айране, можно получить полезные лактобактерии.

Само блюдо богато белками, углеводами, жирами, витаминами и микроэлементами, добавила Чиркова. Поэтому можно спокойно употреблять окрошку несколько раз в неделю, подытожила врач.

Ранее диетолог Галина Ильенко заявила, что окрошка получится наиболее полезной, если приготовить ее на минеральной воде. По словам медика, на ней летний суп будет низкокалорийным, что важно для тех, кто хочет сбросить лишний вес. Помимо этого, любая минеральная вода содержит полезные элементы, такие как калий, магний, йод и селен.