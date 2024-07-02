Россиянам посоветовали, как пережить жару без кондиционера Врач Кондрахин: пульверизаторы помогут в жару при отсутствии кондиционера

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы пережить жару при отсутствии кондиционера, следует использовать пульверизаторы, посоветовал в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Андрей Кодрахин. Специалист подчеркнул, что при высоких температурах нужно обязательно открывать окна, чтобы создать сквозняк. При этом долго находиться в проветриваемом помещении не стоит, чтобы не заболеть простудой, предупредил врач.

Если у вас отсутствует кондиционер, в жаркую погоду нужно обязательно открывать окна, создавая сквозняк, но не стоит долго на нем находиться, иначе можно простудиться. Очень хорошо использовать обычные пульверизаторы, можно распрыскивать воздух, увлажнять его, — пояснил терапевт.

Кондрахин отметил, что при использовании пульверизаторов будет легче дышать, а температура снизиться. Также, по его словам, можно обтирать себя мокрой тряпкой, чтобы коже стало легче. Он уточнил, что не нужно сильно мочить тряпку, следует ее просто увлажнить.

Это тоже позволит получить определенное ощущение свежести. Также на шею положить платок либо намоченное полотенце. Это поможет головному мозгу несколько охладить кровь, которая к нему поступает, и мозг будет воспринимать, что ему стало легче, — заключил Кондрахин.

Врач Павел Бережанский ранее предупредил, что употребление мороженого при наступлении аномальной жары может дать дополнительную нагрузку на пищеварительную систему. По его словам, организму сложнее переварить жирный продукт при повышении температуры.