Россиянам посоветовали, как избавиться от мозолей и натоптышей Подолог Пономарева: дома можно избавиться от мозолей с помощью пемзы

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Чтобы избавиться от мозолей и натоптышей, в домашних условиях можно использовать пемзу, рассказала в беседе с Пятым каналом подолог Дарья Пономарева. По ее словам, наиболее эффективно будет обратиться к специалисту для предотвращения проблем с кожей.

Обратиться стоит всегда. Если вы не получаете нужного результата от домашнего ухода или произошли резкие изменения, лучше прибегнуть к помощи врача, — объяснила медик.

Врач отметила, что в домашних условиях можно проводить самостоятельную обработку стоп только при отсутствии кожных дефектов. Для начала нужно распарить кожу, а затем удалить ороговевшие участки при помощи специального лезвия или пемзы.

После процедуры рекомендуется нанести увлажняющий крем, чтобы поддерживать водный баланс эпидермиса, добавила подолог. Так, можно уменьшить риск образования трещин.

Кроме того, нужно соблюдать питьевой режим, посоветовала Пономарева. Питание тоже влияет на состояние кожи стоп, поэтому в рацион нужно добавить белки и жиры, чтобы на стопах не образовывались сухие участки, подытожила подолог.

Ранее другой подолог, Елена Лапатина, рассказала, что найти обувь, идеально сидящую на ноге, поможет простой старинный способ — эскиз стопы. Она объяснила, что если обрисовать стопу на листе бумаги и вырезать рисунок, то в магазине он станет одним из самых лучших способов примерки обуви.