Россиянам посоветовали, как бороться с атопическим дерматитом Косметолог Тули: при атопическим дерматите не следует часто использовать мыло

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При атопическим дерматите не следует часто использовать мыло, рассказала «Вестям Подмосковья» косметолог-дерматовенеролог Ирина Тули. По ее словам, атопический дерматит — это кожное заболевание, сопровождающееся сухостью, покраснением и шелушением.

Атопический дерматит разрушает защитный кожный барьер. Главные симптомы — чрезмерная сухость кожи и зуд, приводящие к шелушению и растрескиванию. Следует избегать низкой влажности, экстремально низких/высоких температур, слишком холодной/горячей воды. Частое использование мыла также способно удалять влагу из кожи, — объяснила медик.

Косметолог отметила, что обычно врачи назначают для лечения таких заболеваний антигистаминные и седативные препараты. Также, чтобы бороться с сухостью кожи выписывают наружные средства — эмоленты, которые нужно наносить пару раз в день.

Однако эти средства нужно будет использовать даже после исчезновения симптомов заболевания, поскольку курс лечения длительный, добавила Тули. Кроме того, возможно, что придется пить противовирусные таблетки или антибиотики, если будет диагностирована инфекция.

Полезной покупкой станет увлажнитель воздуха. Кроме того, важной составляющей терапии является диета. В период обострения важно убрать из рациона жирные сорта рыбы и мяса, шоколад, цитрусовые, икру, мед, орехи, черную смородину. Следует снизить употребление копченостей, консервов и специй, — подытожила дерматолог.

Ранее дерматологи Инна Петросова и Татьяна Егорова рассказали, что при солнечном ожоге прежде всего нужно уйти в тень и охладить кожу. По их словам, после этого можно обработать хлоргексидином поврежденный участок.