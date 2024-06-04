Мясников назвал распространенную ошибку при приеме обезболивающих Доктор Мясников: обезболивающие необходимо принимать пять — семь дней

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Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о распространенной ошибке при приеме обезболивающих в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1». По словам врача, обезболивающие необходимо пить не разово, а курсом.

Если у вас реально болит, у вас бурсит или что-то [подобное], вы должны пить их пять — семь дней. Вы пьете пять — семь дней, потому что это не обезболивающие, — сказал Мясников.

Врач уточнил, что на самом деле это нестероидные противовоспалительные средства, которые снимают воспаление. При разовом приеме такие препараты действуют как обезболивающие.

Мясников также рассказал об опасности, связанной с приемом этих медикаментов. Врач отметил, что есть риск негативного воздействия на желудок. Так, необходимо пить их вместе с другим препаратом, защищающим желудок. Мясников подчеркнул, что принимать следует не одну таблетку, а две. Одна защищает желудок, другая снимает воспаление. Превышать дозировку не следует, уточнил врач.

Ранее Мясников заявил, что при избыточном весе и хорошем самочувствии не стоит изнурять себя диетами. Заслуженный врач России предложил делать разгрузочные дни в качестве профилактики диабета и прочих болезней. Также он призвал не насиловать организм ограничениями.