Россиянам объяснили, как лечить детям порезы и ссадины Педиатр Попова: неглубокие раны и ссадины у детей лучше обработать антисептиком

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Ссадины у ребенка лучше всего обработать антисептическим средством, рассказала NEWS.ru заведующая приемным отделением Российской детской клинической больницы Минздрава РФ врач-педиатр Надежда Попова. По ее словам, при глубоких повреждениях кожи стоит приложить стерильную салфетку или наложить повязку для остановки кровотечения.

Если ребенок получил неглубокие и поверхностные раны и ссадины, то их лучше всего обработать антисептическим раствором. <...> Помимо этого, нужно обратиться в травмпункт: хирург после осмотра ребенка сможет принять решение о необходимости наложения швов, а также определит, следует ли проводить вакцинацию против столбняка, — сказала Попова, комментируя глубокие раны.

Врач-инфекционист Владимир Неронов ранее объяснил, что делать, если в глаза попал песок. Специалист отметил, что их необходимо держать закрытыми, но не тереть. По словам эксперта, обычно песчинки сами выходят из глаза со слезами. Они также могут вызвать микротравмы слизистой и раздражение. Поэтому глаза нужно держать закрытыми, если попал песок.

Также трение может вызывать боль и давление, поскольку частички могут оказаться в конъюнктиве. Инфекционист также запретил касаться глаз грязными руками.