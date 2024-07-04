Россиянам объяснили, как избежать вздутия живота из-за клубники Гастроэнтеролог Лернер: неспелая клубника вызывает вздутие живота

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Неспелая клубника может спровоцировать вздутие и боли в желудке, рассказала порталу «Доктор Питер» гастроэнтеролог Юлия Лернер. Она уточнила, что также важно употреблять ягоду в качестве перекуса или легкого ужина, чтобы она не начала бродить в животе. Кроме того, по словам врача, не стоит замачивать клубнику — достаточно тщательно промыть под проточной водой.

Незрелая клубника может вызвать кишечное расстройство. Оптимально использовать клубнику в качестве перекуса или легкого ужина. А чтобы исключить риск кишечных инфекций и заражения гельминтами, нужно тщательно мыть ягоду под проточной водой, — уточнила Лернер.

Гастроэнтеролог также рекомендовала не хранить клубнику дольше двух-трех дней, поскольку она начинает гнить и покрываться плесенью. Чтобы ягода не испортилась, ее можно заморозить небольшими порциями в герметичных контейнерах или в пакетах.

Ранее диетолог-эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала, что черная смородина может стать причиной образования камней в почках. Она отметила, что это может произойти из-за содержания оксалатов в этой ягоде — солей оксалиновой кислоты.

Ранее стало известно, что черешня в России в этом году подорожала на 12% по сравнению с аналогичными показателями прошлого года. Кроме того, увеличилась стоимость за килограмм и других ягод: клубники, малины, вишни, смородины, голубики и ежевики.