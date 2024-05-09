Врач рассказал, от какой привычки следует отказаться для улучшения сна Психолог Петрищев: гаджеты лучше отложить за час до сна

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Психолог Александр Петрищев рекомендует отказаться от использования гаджетов за час до сна и заменить его чтением книг, медитацией, общением с детьми или приемом горячей ванны, чтобы лучше выспаться, приводит слова эксперта «Мослента». По его словам, информация из соцсетей или новостных каналов может негативно повлиять на сон, поэтому лучше избегать ее перед отходом ко сну.

Дело в том, что информация из соцсетей или новостных каналов может вызывать напряжение психики, повысить тревожность и ухудшить качество сна. Кстати, во время сна телефон нельзя класть около себя или под подушку, он должен быть минимум в метре, — сказал эксперт.

Петрищев советует не думать перед сном о неприятностях, которые произошли в течение дня. Чтобы не нагружать мозг негативной информацией, лучше заняться дыхательными практиками, послушать музыку или медитировать, утверждает он. Это поможет расслабиться и подготовиться ко сну. Кроме того, полезно не есть за три часа до сна, чтобы не перегружать желудок. В спальне должно быть прохладно, так сон будет крепким. Приятные ритуалы перед сном, такие как душ или ванна, помогут снять напряжение, расслабиться и улучшить качество сна, заявил Петрищев.

Психолог также советует перед сном визуализировать желаемое. Кроме того, он рекомендует записывать нерешенные вопросы на бумагу, чтобы не мешать себе расслабиться.

Ранее терапевт Видновской КБ Тимур Асанов рассказал, что жирные сорта сыра, печенье, пирожные, шоколад и какао при употреблении незадолго до сна способны вызвать ночные кошмары. Медик добавил, что макаронные изделия и хлеб также находятся в черном списке.