Россиянам назвали признаки начала развития гипертонии Терапевт Оттаева: головные боли могут говорить о начале развития гипертонии

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Признаками развития гипертонии являются головные боли и звон в ушах, рассказала терапевт Дмитровской больницы Фатима Оттаева. Также к признакам начала заболевания относятся головокружения и учащенное сердцебиение, пишет «Радио 1» со ссылкой на сообщение министерства здравоохранения Московской области.

К основным признакам заболевания относятся головные боли, звон в ушах, легкое головокружение, мелькание мушек перед глазами, чувство прилива или жара в области лица, а также учащенное сердцебиение и утомляемость, — объяснила медик.

Врач отметила, что если показатели давления человека 140 на 90 мм рт. ст. и выше, это гипертония. При проявлении симптомов заболевания, особенно если они не единичные, не стоит списывать все на переживания или усталость. В таком случае необходимо обратиться за помощью к специалистам.

На появление гипертонии влияет низкая физическая активность и избыточный вес, добавила специалист. Кроме того, заболевание усугубляют высокий уровень холестерина и сахара в крови и вредные привычки.

Ранее врач-диетолог Наталья Денисова посоветовала гипертоникам включить в рацион картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. Специалист отметила, что вареный картофель помогает снизить давление благодаря содержащемуся в нем калию.