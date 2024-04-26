Россиянам назвали причины шума в ушах Терапевт Романенко: шум в ушах может возникнуть из-за антибиотиков

Шум в ушах может возникнуть из-за долгого приема антидепрессантов и антибиотиков, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, причиной звона в ушах также может быть высокое давление или патология.

Медик объяснила, что звон может также возникнуть из-за физической активности или насекомого, попавшего в ухо.

Серная пробка, залезло насекомое — уже будет шум. Первым делом идем к лору. Нередко удаление серной пробки решает все проблемы, — отметила врач.

Терапевт добавила, что иногда различные нарушения в шейном отделе позвоночника провоцируют появление неприятных звуков в ушах. В таком случае проблема может пройти сама, если спать на правильной подушке и разминать шею.

Ранее отоларинголог Шагабутдин Мусаев рассказал, что шум в ушах может говорить о черепно-мозговой травме (ЧМТ), гипертонии, атеросклерозе или шейном остеохондрозе шейного столба. Он отметил, что данное явление возникает из-за возрастных изменений. По его словам, около 25% граждан старше 60 лет ощущают шум в ушах. Медик подчеркнул: шум может возникнуть из-за патологических процессов в ухе: на фоне болезни Меньера, отосклерозе или евстахиите.