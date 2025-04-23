Россиянам назвали пользу садоводства для здоровья Фельдшер Балан заявила, что работа в саду нормализует давление

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Садоводство оказывает положительное влияние на здоровье человека, нормализуя давление, улучшая сон и стимулируя когнитивные функции, рассказала LIFE.ru фельдшер Наталья Балан. По ее словам, работа в саду может стать полезным и приятным вариантом досуга.

За сезон можно потратить столько же калорий, сколько за несколько недель занятий йогой. И все это — в окружении природы, среди цветущих клумб и грядок с ароматной зеленью, — объяснила Балан.

Фельдшер отметила, что процессы посадки и прополки грядок действуют как медитация, снижая уровень кортизола и успокаивая нервную систему. Физическая активность в саду заменяет тренировки в спортзале, улучшая координацию и гибкость, а также нормализует давление и улучшает кровообращение.

Естественный солнечный свет помогает регулировать выработку мелатонина, способствуя крепкому сну, добавила специалист. Кроме того, садоводство также тренирует память и логическое мышление, развивает мелкую моторику и способствует общению, снижая чувство одиночества.

Ранее эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова заявила, что на время заморозков дачникам рекомендуется сделать дополнительное укрытие в теплице с помощью садовых дуг и укрывного материала. Такая двойная защита, по ее словам, позволит лучше сохранить тепло для молодых растений.