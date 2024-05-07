Россиянам назвали первые признаки ветрянки у детей Аллерголог Гучапшева: симптомами ветрянки у детей являются сыпь, жар и лихорадка

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Первыми симптомами ветрянки у ребенка являются температура тела до 39 градусов Цельсия, пятнистая сыпь на туловище, а также лихорадка, рассказала NEWS.ru детский аллерголог Елена Гучапшева. По ее словам, сыпь может появляться на любых участках тела, слизистых оболочках и волосистой части головы. Она отметила: исключения составляют ладони и стопы.

Первые признаки ветрянки родители замечают с момента появления сыпи. При обильном обсыпании температура тела поднимается до 39 градусов Цельсия. В течение восьми дней может выступить пятнисто-папулезная сыпь на любом участке тела, кроме ладоней и стоп, но при интенсивном высыпании может появиться и там. Количество элементов сыпи — от единичных до множественных, — добавила Гучапшева.

Собеседница напомнила: сначала на коже появляются мелкие красные пятна, через некоторое время превращающиеся в пузыри с содержимым.

Ранее заведующий педиатрическим отделением детской поликлиники ГБУЗ Московской области «Видновская клиническая больница» Рамил Шахвеледов рассказал NEWS.ru, что лучшими упражнениями для детской осанки являются «кошечка», «мостик», «перекатывание мяча» и «ножницы». По его словам, в каждом случае необходимо делать 5–10 повторений.