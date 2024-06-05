Россиянам назвали наиболее частые причины пищевого отравления Врач Мельникова: магазинные салаты и шаурма могут спровоцировать отравление

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Употребление магазинных салатов и шаурмы может привести к появлению пищевого отравления, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. По ее словам, причиной для возникновения недомоганий способны стать условно-патогенные микроорганизмы, которые вызывают дефицит поступления в организм полезных веществ, витаминов и минералов.

Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений, — перечислила Мельникова.

Врач посоветовала мыть руки и продукты перед приемом пищи. Мельникова также порекомендовала не забывать о термической обработке и сроках годности различных видов еды.

Гастроэнтеролог Калимат Багатова ранее посоветовала принять обильное питье в виде сладкого чая или бульона при симптомах отравления. Она отметила, что такие действия помогут справиться с ухудшением самочувствия при отсутствии лекарств.