Россиянам назвали лучшие упражнения от «офисного горба» и застоя в ногах Мастер спорта Стулий посоветовал офисным работникам чаще растягивать шею

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Растяжка шеи, ходьба на месте и скручивания помогут офисным работникам избавиться от горба, а также напряжения в руках и ногах, рассказал изданию «Доктор Питер» мастер спорта по настольному теннису Максим Стулий. Мини-тренировки в течение дня также помогут улучшить работу сердца и сосудов, отметил специалист.

Стулий утверждает, что для тренировки потребуется выделить 20 минут из обеденного перерыва. Самое простое упражнение — подъем на носки. Всего 15–20 повторений улучшают кровообращение в ногах и помогут избежать застоя крови. Затем можно несколько минут маршировать на месте. Упражнение активизирует сердечную деятельность и улучшает кровообращение.

Мастер спорта также советует сидя на стуле поочередно поднимать 10–15 раз каждое колено к груди и задерживать его на несколько секунд. После необходимо плавно повернуть корпус сначала в одну сторону, затем в другую и оставаться в таком положении 10–15 секунд. Важно не забывать о шее. Стулий рекомендует наклонять голову вправо, затем влево на 10–15 секунд. Последние два упражнения следует повторять от трех до пяти раз.

Упражняйтесь регулярно, не ленитесь и подавайте коллегам здоровый пример. Это не только прокачает ваше сердце, но и улучшит настроение, укрепит мышцы пресса, рук и ног, сделает тело здоровым и подтянутым всего за месяц интенсивных тренировок, — подытожил эксперт.

Терапевт Анастасия Тимощенко считает лучшими упражнениями для ног при проблемах со спиной жим, сгибания и разгибания ног на тренажере, «ягодичный мостик» и «лодочку». Отказаться следует от приседания со штангой. Такое упражнение может навредить.