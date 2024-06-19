Россиянам назвали лучшие места для прогулок при стрессе Психолог Хакимов: во время стресса стоит избегать шумных и многолюдных мест

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При стрессе стоит избегать шумных и многолюдных мест, лучше отдавать предпочтения прогулкам в парке или лесу, заявил в беседе с РИАМО психолог Денис Хакимов. По его словам, отсутствие звуков оказывает благоприятное влияние на психику человека.

Для того чтобы эффективнее справиться со стрессом, следует избегать шумных и многолюдных мест, которые будут «перегружать» нашу нервную систему. Лучше всего отправиться на прогулку в парк или лес, можно пройтись по живописной прибрежной зоне или тенистой аллее, – предложил Хакимов.

Психолог обратил внимание на то, что справиться с накалом эмоций также могут помочь прогулки в более оживленной локации. Он напомнил, что люди также предпочитают для отдыха места, в которых ощущают стимуляцию нервной системы. По словам Хакимова, в их числе может находиться и уличная ярмарка, которая позволит получить новые впечатления.

Психоаналитик Ирина Смолярчук ранее посоветовала воспользоваться дыхательными практиками при наступлении панической атаки. Она заметила, что при такой ситуации человек ощущает холод, боль во всем теле, а также сильную тахикардию. Он замирает на месте и не может контролировать ситуацию.