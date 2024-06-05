Названы лучшие источники цинка Гастроэнтеролог Сухорукова назвала устрицы и баранину лучшими источниками цинка

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Лучшими источниками цинка являются устрицы, баранина, говядина и свинина, рассказала NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Видновской КБ Минздрава Московской области Людмила Сухорукова. Она отметила, что также цинк есть в темном мясе птицы. При этом, по словам специалиста, из овощей и фруктов данный микроэлемент усваивается плохо.

В каких продуктах содержится [цинк]? Говядина, свинина, баранина, темное мясо птицы. Очень много цинка в устрицах. Из овощей и фруктов цинк усваивается плохо, — пояснила врач.

Гастроэнтеролог добавила, что цинк представляет собой микроэлемент, необходимый для работы сотни ферментов. По словам Сухоруковой, он нужен для синтеза белка, иммунной защиты и заживления ран.

Цинк — это микроэлемент. Необходим для работы примерно сотни ферментов, самые важные из которых задействованы в иммунной защите, синтезе белка и ДНК и заживлении ран, — уточнила врач.

Сухорукова ранее рассказала, что лучшими источниками магния являются темно-зеленые листовые овощи, бананы и авокадо. Она отметила, что данный микроэлемент участвует в передаче нервных импульсов и поддерживает около 300 биохимических реакций, среди которых производство энергии, строительство белков и синтез ДНК.