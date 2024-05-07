Россиянам назвали главные причины возникновения перхоти Трихолог Жовтан: перхоть возникает из-за чрезмерной активности сальных желез

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Одной из главных причин перхоти является слишком активная работа сальных желез, рассказала NEWS.ru трихолог Наталия Жовтан. Она отметила: пациенты жалуются на необходимость часто мыть голову из-за «жирных» волос. Собеседница напомнила: шелушение в ряде случаев затрагивает не только волосистую часть головы, но и ушные проходы, брови и крылья носа.

Перхоть может затрагивать и всю волосистую часть, вовлекая зону ушных проходов, участки бровей и крыльев носа. Зачастую такая жалоба сопровождается не только эстетическим дискомфортом, но и зудом кожи. Как самостоятельный процесс перхоть является таким заболеванием, как себорейный дерматит, — добавила Жовтан.

По ее словам, перхоть с одинаковой частотой встречается и у мужчин, и у женщин. Трихолог подчеркнула: заболевание начинает беспокоить в подростковом возрасте.

Так как одной из причин этой проблемы является активная работа сальных желёз, то и дополнительной жалобой становится быстрая сальность волос и необходимость частого мытья. Условно патогенная микрофлора кожи головы в благоприятных условиях начинает активно размножаться, создавая воспалительный процесс в устьях сально волосяного фолликула, — заявила Жовтан.

Ранее врач-трихолог Екатерина Пащенко опровергла убеждение, что пересадка волос может полностью спасти от седины. Специалист уточнила, что появление седых волос связано с нехваткой меланина и обычно является генетически наследуемым состоянием.

Также мнение о том, что после пересадки больше не потребуются лосьоны для роста волос, ошибочно. В некоторых ситуациях необходимо постоянное местное лечение. Кроме того, не стоит ждать результата сразу после процедуры. По словам трихолога, результат обычно заметен только спустя год. Пащенко добавила, что пересаженные волосы будут выглядеть естественно, если врач сделал все правильно. Кроме того, пересаживать донорские волосы не рекомендуется.