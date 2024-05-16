Россиянам назвали факторы, усугубляющие гипертонию Нарколог Холдин: алкоголь и курение усугубляют гипертонию

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Алкоголь и курение усугубляют гипертонию, пишет «Радио 1» со ссылкой на психиатра-нарколога Виталия Холдина. По его словам, сигареты и алкоголь оказывают большую нагрузку на сердце.

Во время приема алкоголя после начального расширения сосуды сужаются, что приводит к повышению нагрузки на сердце и увеличению частоты его сокращений, а также росту давления. Аналогичная ситуация происходит и при курении, которое сопровождается спазмом сосудов, — объяснил медик.

Нарколог отметил, что увеличение нагрузки на сердце приводит к его быстрому износу, а также большому росту давления. В результате этого могут случиться разрывы сосудов в органах, которые опасны для людей, страдающих от гипертонии, поскольку могут стать причиной инсультов и инфарктов.

Рекомендуется отказаться от алкоголя и курения, чтобы поддерживать давление в норме, добавил Холдин. Кроме того, следует чаще проводить время на свежем воздухе, стараться меньше испытывать стресса и заниматься умеренной физической активностью, заключил нарколог.

Ранее кардиолог Светлана Гуйдо заявила, что ухудшение зрения может свидетельствовать о развитии гипертонии. По ее словам, речь идет о гипертонической ангиопатии — о ее наличии могут сигнализировать периодические снижения остроты зрения и мушки перед глазами.