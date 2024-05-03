Россиянам напомнили об основных правилах гигиены Роспотребнадзор: кожу необходимо мыть регулярно

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Кожу необходимо мыть регулярно, так как от нее во много зависит здоровье и иммунитет, предупредили специалисты красноярского Роспотребнадзора. В ведомстве отметили, что кожа регулирует температуру тела, выполняет дыхательную, обменную, защитную и секреторную функции. Важно смывать пот и другие выделения, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, внимательно нужно относиться и к чистоте волос. Мытье головы способствует работе сальных желез и улучшению кровообращения. Рекомендуется мыть волосы по мере загрязнения. Стоит уделить внимание и гигиене полости рта. Регулярная чистка зубов поможет избежать многих заболеваний внутренних органов.

В Роспотребнадзоре добавили, что нательное белье необходимо менять ежедневно. Кроме того, не стоит носить чужую одежду и обувь. Замены требует и постельное белье. Менять его рекомендуется еженедельно. Тем временем домашним любимцам лучше не позволять спать с хозяевами в одной кровати.

Эксперт по уходу за домом Валерий Туаев ранее рассказал, что шторы следует стирать раз в год или в полгода, а подушки — не реже трех раз в год. Одеяла также необходимо стирать: делать это стоит раз в квартал. При обнаружении пятен рекомендуется использовать специальный спрей для текстиля.