Россиянам напомнили об опасности купания в запрещенных водоемах Врач Рыбалко: купание в запрещенных водоемах может привести к гепатиту

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Купание в запрещенных водоемах может привести к появлению гепатита, заявила в беседе с «Газетой.Ru» врач-инфекционист Мария Рыбалко. Она предупредила, что после отдыха в неположенном месте можно заработать инфекционные заболевания.

Самыми опасными резервуарами бактериально-паразитарных и грибковых заболеваний являются пресноводные (в отличие от морской воды не имеют соли и йода для обеззараживания воды) стоячие или слабопроточные водоемы с илистым растительным дном, обильными зарослями камыша, на которых можно наблюдать водоплавающих птиц, иногда домашних животных, — перечислила Рыбалко.

Рыбалко уточнила, что помимо энтеровирусной и ротовирусной инфекций в воде можно подцепить вирусный гепатит А, сальмонеллез и шигеллез. По словам врача, паразиты, оказавшиеся в воде, также могут попадать в организм при купании, заглатывании воды, нарушении личной гигиены во время нахождения в воде.

Она призвала отказаться от отдыха в не одобренных Роспотребнадзором озерах, прудах и заливах людям с хронической рожистой инфекцией и иммуннодефицитом. Инфекционист порекомендовала тщательно принимать душ после купания, обучать несовершеннолетних правилам безопасного нахождения в воде, а не использовать водоемы для мытья посуды, овощей и стирки.

Биолог Юрий Мануков ранее напомнил об опасности водоемов с карпами. Он отметил, что эти рыбы часто бывают заражены плоским червем, который способен вызвать описторхоз. Это заболевание практически не лечится.