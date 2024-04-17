Россиянам дали советы, как защититься от рака при помощи питания Онколог Иванов: для профилактики рака нужно ограничить потребление жирной пищи

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Чтобы защититься от рака, следует ограничить потребление калорийной и жирной пищи, способствующей набору веса, предупредил врач-онколог Антон Иванов. В беседе с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что лишний вес приводит к нарушению обмена веществ, из-за чего повышается риск мутации клеток.

Важно ограничить потребление калорийной пищи и продуктов, способствующих набору веса. Из-за лишнего веса нарушается обмен веществ. При правильном обмене клетки питаются и живут. Как только в организме происходит сбой, в клетках начинается мутация, они начинают делиться, — пояснил врач.

Также рекомендуется реже есть красное мясо: телятину, свинину, конину, баранину и козлятину. В нем находится большое количество гемового железа, избыток которого способствует образованию молекул, вредящих клеткам. По словам врача, злоупотребление красным мясом грозит разрушением толстой кишки и образованием рака. В рационе должно быть как можно меньше соли и алкоголя. Важно избегать заплесневелых продуктов. Кроме того, в профилактике рака помогут продукты растительного происхождения. Стоит чаще есть фрукты, овощи и цельные зерновые.

Диетолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что овощи, фрукты, злаки, бобовые, орехи, семена и рыба являются продуктами, которые способствуют продлению жизни. Она пояснила, что овощи и фрукты богаты витаминами, минералами, антиоксидантами и питательными веществами.