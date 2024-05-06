Россиянам дали советы, как выйти из поста без вреда для здоровья Роспотребнадзор: при выходе из поста нужно постепенно расширять меню

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы выйти из поста без вреда для здоровья, следует постепенно расширять меню, посоветовали специалисты красноярского Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что в течение первой недели в рацион стоит включить легкие супы на нежирных бульонах, пишет «МК в Красноярске».

Как отметили в Роспотребнадзоре, постепенно стоит начинать есть белую рыбу. Можно употреблять минтай, треску и окунь. Также необходимо добавить в пищу легкие мясные продукты. К ним относятся блюда из курицы и индейки.

В ведомстве напомнили, что во время выхода из поста важно не переедать. В противном случае можно столкнуться с обострением гастрита, панкреатита и вздутием. Рекомендуется отказаться от фастфуда, сладостей и газированных напитков.

Специалисты Роскачества ранее рассказали, что при комнатной температуре пасхальные яйца, которые были сварены вкрутую, могут храниться до двух дней. В ведомстве подчеркнули, что увеличить сроки хранения можно до двух недель. Для этого следует убрать яйца в холодильник. При этом важно, чтобы на скорлупе не было трещин.

До этого врач-эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что расширению рациона после поста способствуют творожная пасха и яйца. Она добавила, что возвращение к привычному питанию должно проходить постепенно, чтобы избежать проблем с пищеварением и обострений хронических заболеваний.