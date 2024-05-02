Россиянам дали советы, как сохранить ясный ум в старости Психолог Мелехин: здоровый образ жизни поможет сохранить когнитивный резерв

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы сохранить когнитивный резерв и даже в старости оставаться в ясном уме, следует вести здоровый образ жизни, посоветовал психолог высшей категории Алексей Мелехин. В беседе с aif.ru специалист подчеркнул, что также необходимо оставаться физически активными. При этом заниматься спортом при отсутствии желания не стоит: когнитивный резерв будет истощаться, если нагрузка не приносит удовольствия.

Как отметил психолог, сохранить когнитивные функции до старости можно только в том случае, если человек испытывает эмоциональное благополучие. Для этого важно самореализовываться, находить увлечения, которые приносят удовольствия, и избегать стрессовых ситуаций.

Также Мелехин посоветовал обратить внимание на простые практики укрепления памяти. Так, следует заучивать слова и термины, учиться новому, смотреть сложные фильмы, которые заставляют задуматься, больше читать. Важно оставаться открытым и любознательным. В любом возрасте человек должен стремиться к освоению новых навыков, заключил психолог.

Психолог Сергей Мац ранее заявил, что люди с более высоким уровнем интеллекта чувствуют себя счастливее людей с невысоким IQ. По его словам, удовлетворенность жизнью и собой напрямую зависит от уровня развития.