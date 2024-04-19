Россиянам дали советы, как компенсировать недосып Врач Бондаренко: недосып можно компенсировать дневным отдыхом

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Недосып можно компенсировать дневным отдыхом, рассказал врач-физиотерапевт Владимир Бондаренко. В беседе с «Радио 1» специалист подчеркнул, что в промежуток с 13:00 до 15:00 можно подремать 40-45 минут. Врач предупредил, что недосып грозит повышением артериального давления, утомляемостью, сбоем практически всех систем организма.

Очень важно, если есть возможность хоть как-то компенсировать недосып, поспать днем. То есть биология дня: в промежуток с 13:00 до 15:00 подремать 40-45 минут, — пояснил физиотерапевт.

По словам врача, решить проблему при помощи отдыха в выходные не удастся. Лучше всего попробовать наладить режим. Человек должен спать ночью как минимум семь часов. Бондаренко отметил, что недосып является глобальной проблемой: большинство людей предпочитают потратить время на социальные сети и игры вместо ночного отдыха. Он предупредил, что нарушить режим сна очень легко.

Эндокринолог Роман Терушкин ранее рассказал, что к опасным симптомам бессонницы относятся пробуждения среди ночи, ранний подъем и сложности с засыпаниями. По его словам, если такие симптомы преследуют несколько месяцев, то с проблемой вряд ли получится справиться самостоятельно.