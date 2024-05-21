Россиянам дали совет, как определить надвигающуюся мигрень Терапевт Чиркова: головной боли при мигрени предшествует стадия ауры

Определить надвигающуюся мигрень можно по стадии ауры, которая проявляется нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций, предупредила в беседе с NEWS.ru врач-терапевт Ольга Чиркова. Специалист отметила, что эта стадия, возникающая перед головной болью, может длиться от нескольких минут до часа.

Боли предшествует стадия ауры, которая может проявляться нарушениями зрения, чувствительности, речи и двигательных функций. Она может длиться от нескольких минут до часа. До этого может быть период продрома, длящийся до нескольких дней и проявляющийся слабостью, повышенной чувствительностью к раздражителям и аппетитом. Появляется зевота, снижается температура кожных покровов, — пояснила врач.

По словам терапевта, мигрень представляет собой заболевание, проявляющееся сильными специфическими головными болями. Среди симптомов Чиркова выделила одностороннюю, пульсирующую и интенсивную боль, слезотечение, тошноту вплоть до рвоты, озноб и высокую чувствительность к свету, звукам и запахам. Болевая фаза может длиться несколько часов, а может растянуться и до трех дней. Врач предупредила, что восстановление после приступа занимает до двух суток. В этот период пациент зачастую испытывает слабость, тяжесть в голове и дискомфорт в верхнем отделе живота.

Невролог Татьяна Виноградова ранее рассказала, что стресс, парфюм и некоторые продукты могут спровоцировать мигрень. Она отметила, что диагностировать такое заболевание можно только клинически, поэтому заниматься самолечением не стоит. По словам врача, у женщин мигрени нередко связаны с предменструальным синдромом.