Врач предупредила об опасных последствиях неправильного чиханья Врач Малиновская: зажимать нос во время чиханья крайне опасно

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Зажимать нос во время чиханья крайне опасно, предупредила врач-физиотерапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Светлана Малиновская. В беседе с NEWS.ru специалист уточнила, что воздух создает давление на внутренние стенки носа. По ее словам, если создать преграду, можно повредить кровеносные сосуды, внутреннее ухо и барабанные перепонки.

Если создать преграду, то давление распределится по носоглотке и евстахиевой трубе, соединяющей носоглотку со средним ухом. Это может привести к повреждениям кровеносных сосудов, внутреннего уха и барабанной перепонки. Кроме того, микробы, от которых организм избавляется во время чиха, соответственно, остаются в нем, — пояснила Малиновская.

Как отметила терапевт, чиханье с зажатым носом может привести к разрыву аневризмы головного мозга. По ее словам, чихать нужно с открытым ртом: это позволит слизи уйти обратно в горло. Врач подчеркнула, что при отсутствии платка необходимо прикрыть рот не ладонью, а локтем согнутой руки.

Ни в коем случае не зажимайте нос, чтобы чихнуть потише. Ударная волна может повредить сосуды носоглотки, пищевод, а иногда даже и головной мозг, — заключила физиотерапевт.

Терапевт Ольга Чиркова ранее рассказала, что боль в горле можно притупить регулярным полосканием теплыми растворами соли с каплей йода, фурацилином или водой с добавлением настоек ромашки или календулы. Она отметила, что неприятные ощущения временно снимают спреи для местного применения с обезболивающими компонентами.