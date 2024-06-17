Россиян предупредили об опасности ярко-красной клубники Токсиколог Вострухов: в ярко-красной клубнике могут быть антибиотики и химикаты

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ярко-красная клубника опасна тем, что в ней могут содержаться антибиотики и химикаты, которые используют, чтобы защитить ягоду от вредителей, рассказал в беседе с Пятым каналом токсиколог Сергей Вострухов. По его словам, агрономы нередко используют опасные вещества, чтобы вырастить красивую клубнику.

Это могут быть антибиотики, различные химикаты, которые препятствуют развитию сорняков в посадках клубники, пестицидов, — объяснил эксперт.

Токсиколог отметил, что также для выращивания ягоды используют нитраты. Эти удобрения могут при определенных условиях превратиться в нитриты, которые уже представляют угрозу для здоровья и жизни человека.

Слишком красный цвет ягоды может означать большое количество химикатов в клубнике, добавил Вострухов. Если съесть много таких вредных ягод, можно получить не только аллергию, но и отравление токсинами, заключил токсиколог.

Ранее диетолог Лиза Афинская рассказала, что существует несколько способов замедлить процессы старения при помощи питания, одним из них является употребление клубники. Она отметила, что в ягоде содержится вещество флавонол, помогающее бороться со старением клеток. Кроме того, продолжила Афинская, замедлить старение можно за счет сульфорафана.