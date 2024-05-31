Россиян предупредили о вреде популярного для похудения овоща Диетологи предупредили о проблемах с пищеварением при употреблении брокколи

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Употребление брокколи в больших количествах или при неправильном приготовлении может навредить здоровью человека, пишет портал «ProГород» со ссылкой на врачей-диетологов. В частности, из-за большого содержания клетчатки овощ может привести к проблемам с пищеварением.

Брокколи содержит большое количество клетчатки, что может вызвать газообразование и раздражение толстого кишечника. Это особенно актуально для людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. Доктор Ярзабковски отмечает, что подобные побочные эффекты характерны для всех крестоцветных овощей, но польза для здоровья значительно превышает такого рода дискомфорт, — сказано в материале.

Помимо этого, брокколи может нарушить работу щитовидки из-за содержания глюкозилатов, которые мешают нормальному поглощению йода щитовидной железой. Это представляет наибольшую опасность для людей, у которых есть проблемы с щитовидкой.

По словам диетолога Маргариты Королевой, в сыром виде данный овощ содержит токсичные вещества, например сульфорафан, поэтому его употребление в таком состоянии может быть опасным для здоровья. Также брокколи, как и любой другой продукт, может спровоцировать у некоторых людей аллергические реакции, как например кожные высыпания, зуд, а изредка даже анафилактический шок.

Чтобы минимизировать вред, врачи советуют готовить брокколи на пару или варить, брать умеренные порции и не есть его более двух дней подряд. Кроме того, в случае обнаружения каких-либо негативных реакций организма после употребления овоща, следует исключить его из рациона и проконсультироваться со специалистом.

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