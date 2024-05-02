Россиян предупредили о вреде покупных куличей для здоровья Диетолог Дианова: покупные куличи вредны из-за содержания сахара и масла

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Покупные куличи могут нанести вред здоровью из-за опасного сочетания компонентов: масла, сахара и муки высшего сорта, предупредила врач-диетолог Нурия Дианова. В разговоре с «Радио 1» специалист подчеркнула, что блюдо достаточно калорийное и представляет собой сладкую выпечку. В связи с этим рекомендуется есть не более 50-100 г кулича за один прием пищи.

Прежде всего это сдоба, она более калорийна, чем обычный хлеб, поэтому это как сладкая выпечка. Как правило, количество таких продуктов должно быть ограничено. Здесь основная относительно опасная комбинация: масло, сахар, мука высшего сорта. Это самые триггерные три продукта, которые придают вкусность, но и наносят организму вред, — пояснила Дианова.

Диетолог посоветовала готовить куличи самостоятельно. Так, можно смешать льняную муку с пшеничной, уменьшить количество жира. Сахар можно заменить натуральными подсластителями. Также Дианова порекомендовала добавить банановое или яблочное пюре. Врач уточнила, что в праздники важно не переедать.

Ранее стало известно, что приготовление пасхального кулича в этом году выйдет дороже, чем в прошлом. Цена на все компоненты подскочит на 2–6%, общая стоимость продуктов составит 1100 рублей, а стоимость готового кулича будет чуть более 300 рублей, что на 10% больше, чем год назад.