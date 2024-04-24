Россиян предупредили о вреде кофе с молоком Нутрициолог Хлопова: кофе с молоком не несет никакой пользы

Употребление кофе с молоком не дает организму никакой пользы, особенно, если его заедать десертом, заявила Life.ru нутрициолог Юлия Хлопова. По словам специалиста, кофе с молоком может вызвать отеки и добавить лишние калории.

Молоко содержит лактозу — это сложный полисахарид, распадающийся до простых сахаров при смешивании с кофе. Употребляя кофе с молоком, его полезность снижается, и получается, что вы пьете десерт, а если еще заедаете пирожным и добавляете сиропы — то тут о пользе точно ничего нельзя сказать, — пояснилаХлопова.

При этом альтернативное молоко не добавит напитку пользу, поскольку при его производстве также добавляется сахар. Для тех, кто следит за фигурой, нутрициолог советует при употреблении кофе с молоком отказаться от десертов и сиропов.

Нарколог Марат Сараев.Людям ранее отметил, что людям, у которых тревожное или депрессивное расстройство, лучше отказаться от кофе. По его словам, кофеин, содержащийся в этом напитке, влияет на эмоциональное состояние. Врач отметил, что также нельзя принимать кофе вместе с некоторыми лекарствами. К ним относятся препараты, в которых и так содержится кофеин, например, обезболивающие. Кроме того, напиток не рекомендуют пить при пониженном давлении.