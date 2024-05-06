Россиян предупредили о рисках употребления воды в бутылках Врач Тараско: в бутилированной воде могут содержаться частицы нанопластика

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В бутилированной воде могут содержаться частицы нанопластика, из-за чего она может представлять опасность для человека, предупредила врач-эндокринолог Анастасия Тараско. В разговоре с «ФедералПресс» специалист подчеркнула, что эта тема требует дальнейшего изучения: на данный момент неизвестно, какие риски несет попадание нанопластика в организм.

Было проведено исследование, по результатам которого оказалось, что содержание пластика в воде в металлических банках выше, чем в пластмассовых, — уточнила врач.

Кроме того, в воде должно содержаться только допустимое количество каких-либо солей и примесей. Производители обязаны соблюдать все требования по стандартам очистки и упаковки. Как отметила Тараско, если все нормы соблюдены, бутилированная вода не будет представлять опасности для здоровья. Тем не менее специалист посоветовала поставить дома фильтр для очистки воды, чтобы сократить контакт с пластиком.

Физиолог Александр Созыкин ранее предупредил, что при заваривании чайных пирамидок выделяется вредный микропластик, который имеет свойство накапливаться в организме. По его словам, постоянное употребление такого напитка чревато проблемами с печенью и почками.