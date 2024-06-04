«Длинноспящих» россиян предупредили о смертельной опасности Сомнолог Бузунов: сокращение длительности сна увеличивает смертность

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Сокращение длительности сна увеличивает смертность, рассказал «ФедералПресс» врач-сомнолог Роман Бузунов. По его словам, у каждого человека своя длительность сна, но существует средняя норма.

Медик объяснил, что в среднем норма сна составляет 7–9 часов, однако диапазон нормы может быть 4–12 часов. Если человек «короткоспящий», он не сильно почувствует изменения в самочувствии от сокращения длительности сна.

Однако, если человек «длинноспящий», сокращение количества сна приведет к тому, что организм будет пытаться восполнить недостающие часы в другой день, добавил сомнолог. Кроме того, не получится глобально уменьшить количество сна.

Есть работа, которая показывает, что если сон плохой, если сокращать его длительность, то это существенно увеличивает смертность, — подытожил Бузунов.

Ранее сомнолог Михаил Полуэктов объяснил, что людям в зависимости от возраста нужно спать разное количество времени. Специалист отметил, что качество и продолжительность сна влияют на многие аспекты здоровья человека. К примеру, увеличение продолжительности сна на полтора часа приводит к снижению массы тела, а недостаток сна влияет на иммунитет и приводит к повышению риска заболеваний.