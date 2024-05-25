Россиян предупредили о новой «плотоядной» инфекции NHK: в Китае распространяется новая инфекция, разъедающая тело

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В Китае зафиксировали всплеск новой опасной инфекции, которую врачи называют «плотоядной болезнью», передает японский телеканал NHK. По его данным, недуг вызывают стрептококки группы А. Заболевание характеризуется некрозом органов.

Ученые не знают точной причины вспышки и быстрого распространения инфекции, однако специалисты допускают, что на ситуацию повлияло снятие коронавирусных ограничений. Эксперты полагают, что заболевание несет угрозу не только Китаю, но и другим странам, в том числе России. В связи с ситуацией россиянам посоветовали не игнорировать правила личной гигиены, носить в общественных местах маски и систематически мыть руки.

Профессор Центра имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн ранее предупредил, что новый штамм коронавирусной инфекции FLiRT, который впервые был выявлен в США, достаточно заразен. Специалист подчеркнул, что болезнь может быстро распространяться. При этом, по его словам, особой опасности новый вариант инфекции не представляет.

Ранее Всемирная организация здравоохранения представила отчет о смертности от коронавируса в мире. Так, пандемия унесла жизни в общей сложности 12,9 млн человек в 2020 и 2021 годах. Отмечается, что больше всего пострадали Северная и Южная Америка, а также Юго-Восточная Азия.

Авторы отмечают, что на американских континентах COVID-19 стал главной причиной смертей в течение двух лет. В других регионах, кроме Африки и западной части Тихого океана, коронавирус вошел в пятерку основных причин смертности.