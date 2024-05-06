Россиян предостерегли от частого использования кондиционеров Врач Миронова: частое использование кондиционера повышает риски инфекций

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Частое использование кондиционеров в помещении повышает риски развития инфекционных заболеваний, предупредила врач-терапевт Юлия Миронова. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнула, что потоки сухого воздуха, которые формируются при работе кондиционера, могут негативно отразиться на состоянии слизистых, вызвать зуд и раздражение кожи, вялость и головные боли.

Часто люди, находящиеся в помещении с работающим кондиционером, испытывают першение в горле, чихают, появляется насморк. Длительное нахождение в таком помещении может снизить защитные функции слизистой верхних дыхательных путей и повысить риск инфекционных заболеваний, — пояснила врач.

При недостаточной санитарной обработке в воздушных фильтрах кондиционера задерживаются бактерии и инфекционные агенты. Одной из самых распространенных является бактерия легионелла, которая вызывает симптомы, напоминающие грипп. В связи с этим Миронова посоветовала выбирать антибактериальные фильтры и не забывать менять и чистить их при подготовке к летнему сезону.

Эколог Илья Рыбальченко ранее рассказал, что перед тем, как повесить жалюзи, необходимо ознакомиться с их составом. В них могут содержаться ядовитые элементы, которые могут стать причиной аллергии или более серьезных проблем.