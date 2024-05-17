В Иркутске врачи 17 лет боролись за здоровье ребенка, выпившего щелочь

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В Иркутске врачи детской больницы 17 лет боролись за здоровье несовершеннолетнего жителя города, который в возрасте одного года выпил жидкость для чистки труб. Мать молодого человека поблагодарила медиков, наблюдавших ее сына все эти годы.

По словам женщины, будучи младенцем, сын проглотил щелочь, из-за чего у него произошла перфорация пищевода. В два года ребенку сделали операцию по пластике пищевода.

17 лет мы лечились и наблюдались в этой больнице, много всего перенесли. Но чуткое заботливое отношение медперсонала хирургии №1 помогли нам, — поделилась иркутянка.

Ранее в подмосковном Долгопрудном врачи спасли слух 13-летней девочке. По словам медиков, девочка поступила в больницу с подозрением на повреждение барабанной перепонки. Специалисты объяснили, что во время чистки уха ватной палочкой девочка почувствовала боль, а затем увидела кровянистые выделения. После этого она и ее мама обратились в детскую поликлинику, где их направили на экстренную госпитализацию.

По результатам диагностики, которую провели в больнице, подтвердилась перфорация барабанной перепонки, то есть повреждение тонкой перегородки между средним и наружным отделами уха.