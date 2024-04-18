Российские врачи разработали новый способ лечения рака почек Ученые из РФ заявили об эффективности операции с мини-доступом при раке почек

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Сотрудники медицинского института НИУ БелГУ разработали новый метод лечения рака почек, отличающийся меньшей травматичностью, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу высшего учебного заведения. Специалисты подчеркивают, что их методика снижает риск развития послеоперационных осложнений, возникающих при удалении злокачественных опухолей. Врачи называют эту методику «мини-доступом».

Отмечается, что на сегодняшний день рак почки занимает лидирующие позиции по темпам прироста среди онкоурологических паталогий. Для его лечения часто используется лапароскопия, которая направлена на сохранение органа. Однако такая операция сопряжена с риском кровотечений с последующим длительным снижением кровоснабжения. Предполагается, что мини-доступ снизит этот риск. Операцию по новой методике предлагается проводить посредством предварительного удаления десятого ребра. Длина надреза при такой операции составляет примерно 10 сантиметров.

По сравнению с лапароскопией мини-доступ может снизить время ишемии почки до 3,1 раза, сократить объем кровопотери в 2,7 раза и в 2,3 раза уменьшить частоту послеоперационных осложнений при сопоставимых показателях болевого синдрома в послеоперационном периоде, — рассказал профессор кафедры госпитальной хирургии НИУ БелГУ Сергей Шкодин.

Онколог Иван Красев ранее рассказал, какие продукты способны вызывать рак. По его словам, к числу канцерогенных относят блюда с сахаром, мясные полуфабрикаты, а также продукты с большим количеством животных жиров.