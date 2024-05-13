Роспотребнадзор развеял известный миф о диетических продуктах Роспотребнадзор опроверг существование продуктов с «отрицательной» калорийностью

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В мире не существует никаких продуктов с «отрицательной» калорийностью, заявил Роспотребнадзор в Telegram-канале. В ведомстве объяснили, что есть продукты с очень низким калоражем, которые требуют много энергии для переработки.

Продуктов с «отрицательной» калорийностью не существует, но есть продукты с очень низкой калорийностью, — указано в публикации.

В ведомстве уточнили, что как таким продуктам можно отнести известные и доступные овощи: огурцы, капусту, лук. Также, в число малокалорийных продуктов входят помидоры, сельдерей, шпинат и любые листовые овощи.

Ранее диетолог Наталья Лазуренко рассказала, что чай не является универсальным средством для похудения и не влияет на объем жировой клетки, это из категории мифов. Она отметила, что правильное использование чая в рационе вместе с активными физическими нагрузками может помочь снизить вес.

Она добавила, что если человек хочет контролировать свой аппетит, рацион и снизить вес, необходимо пить чай в качестве отдельного приема пищи, не совмещая его ни с какими другими продуктами. По ее словам, чтобы напиток лучше влиял на метаболизм, можно его ускорить, добавив травы или ягоды. Лазуренко отметила, что при правильном употреблении чая он будет способствовать выводу токсичных веществ из организма.