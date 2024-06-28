Роспотребнадзор предупредил, кому нельзя есть хрен Специалист Голоцуцкая: хрен противопоказан при болезнях ЖКТ

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При болезнях ЖКТ, печени, почек, а также при аллергии и индивидуальной непереносимости стоит отказаться или сократить употребление хрена, заявила в беседе с aif.ru специалист Роспотребнадзора Маргарита Голоцуцкая. Она также призвала не есть овощ детям, а также беременным и кормящим грудью женщинам.

Важно помнить о мерах предосторожности. Людям с язвой желудка, гастритом или заболеваниями почек следует употреблять хрен с осторожностью, — уточнила Голоцуцкая.

Диетолог Клена Сюракшина также обратила внимание на то, что при наличии ран на коже рук готовить овощ в перчатках, чтобы избежать возникновения раздражения и боли.

Врач и телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что сделанная из хрена приправа обладает противораковым свойством. Офтальмолог Михаил Коновалов добавил, что содержащиеся в продукте глюкозинолаты позволяют защитить глазные нервы от повреждений.

Врач-диетолог Наталья Денисова прежде порекомендовала гипертоникам включать в рацион картофель, болгарский перец, петрушку и свеклу. Она заметила, что варенный корнеплод помогает снижать давление благодаря содержанию калия.